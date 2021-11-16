Машина всмятку: смертельное ДТП с участием автобуса сняли на видео под Карагандой

Место происшествия. Фото: instagram.com/101_saran

На автодороге Караганда-Сарань-Шахтинск произошло ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина. Он был за рулем легкового автомобиля, который врезался в автобус с рабочими, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с места страшной аварии. На кадрах запечатлен разбитый автомобиль Nissan Sunny, из которого спасатели пытаются извлечь тело погибшего водителя.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром недалеко от поворота на поселок Актас.

По предварительным данным, водитель Nissan Sunny не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рабочим автобусом одного из местных предприятий.

Удар был настолько сильный, что автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель погиб от полученных травм.

"В момент столкновения в салоне автобуса находились пять человек. Они не пострадали. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в результате массового ДТП погибли два человека. Авария с участием пяти машин произошла недалеко от Темиртау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942395-mashina-vsmyatku-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-avtobusa-snyali-na-video-pod-karagandoy/