Шесть человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Костанайской области

Иллюстративное фото: Jessica Kourkounis/Getty Images

Накануне, 14 ноября, смертельное ДТП произошло на трассе Костанай - Рудный. В результате столкновения трех авто один человек погиб, еще шестеро получили травмы, передает издание "Костанайские новости".

Как сообщили изданию в полиции, 57-летний астанчанин за рулем Kia Sportage ехал в сторону Костаная. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2170", ехавшим в попутном направлении. За рулем второго авто находился 24-летний мужчина.

После столкновения Kia Sportage выехала на полосу встреченного движения и столкнулась с "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 51-летний житель Рудного.

В результате аварии травмы получили шесть человек, все они госпитализированы. Одна пассажирка погибла на месте ДТП.

Напомним, накануне еще в двух регионах произошло два смертельных ДТП - под Темиртау столкнулись пять машин, в результате чего погибли два человека. Еще два человека погибли в Павлодарской области в результате лобового столкновения двух авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942146-shest-chelovek-postradali-i-odin-pogib-v-rezultate-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/