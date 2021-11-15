Авто столкнулись лоб в лоб в Павлодарской области: два человека погибли (фото)

Фото с места ДТП: instagram.com/kolesa_pavlodara

Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области. В результате лобового столкновения двух машин погибли два человека.

Кадры с места аварии появились в Instagram-пабликах tipavlo и kolesa_pavlodara.

На снимках видно, что один из автомобилей буквально разделен на две части. Как предположили комментаторы, кузов машины пришлось разрезать пополам, чтобы вытащить оттуда человека.

Подробнее об аварии рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области изданию Pavlodarnews.kz.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Павлодар-Успенка - два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли женщина и мужчина 1951 года рождения. Еще три человека госпитализированы.

"Предварительный диагноз 19-летней девушки - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, травматический шок, параорбитальные гематомы. У 49-летнего мужчины также предварительно перелом 5-8 ребер с обоих сторон, тупая травма живота и травматический шок", - цитирует издание сообщение упрздрава.

С ушибом грудной клетки в больницу доставлен и 30-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что на трассе под Темиртау случилась массовая авария с участием 5 авто. В результате ДТП погибли 2 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942137-avto-stolknulis-lob-v-lob-v-pavlodarskoy-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-foto/