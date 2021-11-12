Семь автомобилей столкнулись на дороге в Нур-Султане (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В Нур-Султане произошла авария с участием сразу семи машин – в полиции по данному факту проводят дознание, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по кадрам, которые публикует Instagram-паблик astana_sergek, некоторые из машин получили серьезные повреждения. Также на месте ДТП можно заметить полицейских и карету скорой помощи.

По данным полиции, авария произошла в пятницу около 08:10.

"42-летний водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Туркестан со стороны улицы Бухар жырау в сторону улицы Орынбор, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с шестью впереди стоящими автомашинами.

В результате ДТП автомашина Mercedes от инерции удара откинуло на автомашину KIA Cerato, стоящую в попутном направлении", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султан.

По данным полиции, при аварии пострадали четверо водителей и один пассажир. Их всех доставили в больницу для оказания медпомощи. В каком они состоянии, не уточняется.

По факту аварии проводится дознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941925-sem-avtomobiley-stolknulis-na-doroge-v-nur-sultane-video/