Жуткое ДТП с 5 погибшими близ Чунджи: единственная выжившая девочка находится в коме

Место происшествия. Кадры из видео: Zhest_KZ

3 ноября при лобовом столкновении Audi и Nissan обе машины загорелись. ДТП произошло близ села Чунджа. Погибли 5 человек. Единственной выжившей оказалась девочка. В пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области рассказали о ее состоянии, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, сейчас ребенок 2014 года рождения (то есть 7 лет, а не 5, как сообщалось ранее) находится в крайне тяжелом состоянии.

"Поставлен диагноз: тяжелая сочетанная ЗЧМТ. Ушиб головного мозга. Закрытая травма органов брюшной полости. Внутрибрюшное кровотечение. Закрытый перелом костей правого предплечья и левой ключицы. Травматический шок 3-4 степени. Геморрагический шок 3-4 степени. Кома 1 степени", - рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 3 ноября на 3 км автодороги Чунджа-Аксу-Узынтам в Уйгурском районе произошла страшная авария. Audi и Nissan вспыхнули. Оба водителя и один пассажир японского авто сгорели заживо. Еще троих пассажиров госпитализировали в больницу, где от полученных травм двое из них скончались, а маленькая девочка была помещена в реанимацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940598-zhutkoe-dtp-s-5-pogibshimi-bliz-chundzhi-edinstvennaya-vyzhivshaya-devochka-nahoditsya-v-kome/