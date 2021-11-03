Три человека сгорели заживо, двое скончались в больнице при ДТП в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Zhest_KZ

В соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено горевшее авто вблизи села Чунджа. Подробности происшествия озвучили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДП региона, авария случилась 3 ноября около 10 часов 25 минут на 3 км автодороги Чунджа-Аксу-Узынтам в Уйгурском районе.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение Audi и Nissan.

В результате ДТП машины загорелись. Оба водителя и один пассажир японского автомобиля погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров были госпитализированы в больницу, где от полученных травм двое из них скончались, а 5-летняя девочка находится в реанимации.

Данный факт зарегистрирован по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940375-tri-cheloveka-sgoreli-zazhivo-dvoe-skonchalis-v-bolnitse-pri-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/