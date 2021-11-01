60-летнего пешехода сбили насмерть в Нур-Султане: водителя арестовали

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22-летний водитель авто марки KIA, совершивший ДТП у рынка в Нур-Султане, арестован. Об этом NUR.KZ сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

Напомним, что накануне 22-летний водитель, проезжая по улице Уалиханова, выехал на "встречку" и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу, а также столкнулся с авто марки Lada.

В результате данного ДТП скончался 60-летний пешеход.

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Водителя KIA уже арестовали и поместили в ИВС.

"Департамент полиции Нур-Султана просит водителей быть внимательными во время движения и соблюдать требования правил дорожного движения", - указали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939925-60-letnego-peshehoda-sbili-nasmert-v-nur-sultane-voditelya-arestovali/