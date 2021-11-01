60-летнего пешехода насмерть сбили близ рынка в Нур-Султане

60-летний пешеход погиб под колесами машины в результате наезда в Нур-Султане. Еще несколько человек пострадали, сообщается в официальном Instagram ДП города.
Трагедия произошла накануне днем на улице Уалиханова. По данным ведомства, 22-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть.
После этого иномарка столкнулась с автомобилем Lada.
В результате инцидента от полученных травм на месте аварии скончался 60-летний пешеход. Второго пешехода, а также двух пассажиров российского авто и водителя Kia доставили в больницу.
После осмотра врачей их отпустили домой.
По данному факту начато досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939839-60-letnego-peshehoda-nasmert-sbili-bliz-rynka-v-nur-sultane-video/