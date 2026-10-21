Трактор и 30 рулонов сена горели у дороги в ЗКО

Трактор с тоннами сена горел в Западно-Казахстанской области - возгорание произошло вдоль автомобильной дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в селе Чапаево Акжаикского района Западно-Казахстанской области - как уточнили в ведомстве, случилось возгорание трактора, груженного сеном.

"На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены трактор и 30 рулонов сена общим весом 7,5 тонны. Возгорание произошло вдоль автомобильной дороги", - заявили спасатели.

Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

"МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ и перевозке сена", - призвали спасатели.

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