Трактор и 30 рулонов сена горели у дороги в ЗКО
Опубликовано:
Трактор с тоннами сена горел в Западно-Казахстанской области - возгорание произошло вдоль автомобильной дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в селе Чапаево Акжаикского района Западно-Казахстанской области - как уточнили в ведомстве, случилось возгорание трактора, груженного сеном.
"На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены трактор и 30 рулонов сена общим весом 7,5 тонны. Возгорание произошло вдоль автомобильной дороги", - заявили спасатели.
Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
"МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ и перевозке сена", - призвали спасатели.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445483-traktor-i-30-rulonov-sena-goreli-u-dorogi-v-zko/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах