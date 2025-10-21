Кто чаще всего погибает в пожарах в Казахстане, рассказали в правительстве

Олжас Бектенов на заседании кабмина акцентировал внимание на том, что наиболее часто пожары возникают в домах социально-уязвимых граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Акиматам было поручено актуализировать списки домов.

"К примеру, большая часть погибших при пожаре в прошлый отопительный сезон – это пенсионеры, безработные, лица с инвалидностью. Поручаю акиматам регионов совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям и труда в месячный срок актуализировать список домов социально-уязвимых слоев населения. Акиматам регионов держать в зоне особого контроля дома такой категории людей и оказать им необходимую поддержку", - заявил глава правительства.

Напомним, в июне крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.

А в Алматинской области расследуют обстоятельства гибели троих мужчин, обгоревшие тела которых были найдены во дворе одного из домов дачного массива близ села Турар.

