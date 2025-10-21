"Мальчик остался без мамы": Закиева высказалась о поножовщине в одной из школ Уральска

Детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о драке между подростками в Западно-Казахстанской области, где школьник ранил ножом другого ученика, передает NUR.KZ.

Детский омбудсмен Динара Закиева написала, что совершение преступлений детьми - это "последствие отсутствия своевременной работы и помощи семьям в сложных жизненных ситуациях".

"Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы, проживает с бабушкой и отцом. Находится в сложной жизненной ситуации. Но, несмотря на то, что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в списке детей, нуждающиеся в повышенном внимании, на этот год он не был включен. Реализацией программы воспитания также в этой школе 100% охвата детей нет", - написала Закиева.

При этом она подчеркнула, что указанные ею факты не являются оправданием преступлению.

"Но, это большой сигнал области обратить внимание на качество мер индивидуальной профилактики, формирования плана работы с детьми и семьями, качественную реализацию и охвата программой воспитания каждого ребенка в школе для предупреждения таких преступлений", - заявила Закиева.

Также она сообщила, что региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь.

Накануне в Сети опубликовали информацию о том, что в пригороде Уральска ножом ранили одного из школьников. Жители поселка Подстепное рассказали, что двое ребят якобы повздорили возле школьного туалета. Один из них, со слов жителей, выхватил нож и нанес удар старшему однокашнику.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции ЗКО, а также в Министерстве просвещения Казахстана.

А в октябре прошлого года один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка взяты на учет.

