"Не поделили что-то на осеннем балу": ученика ранили ножом около школьного туалета в Уральске

В Западно-Казахстанской области расследуют дело о ранении учащегося одной из местных школ ножом. Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения и в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали информацию о том, что в пригороде Уральска ножом ранили одного из школьников. Так, жители поселка Подстепное рассказали, что двое ребят якобы повздорили возле школьного туалета. Один из них, со слов жителей, выхватил нож и нанес удар старшему однокашнику.

"Вообще этот конфликт начался, насколько я знаю, еще в пятницу. Ребята что-то не поделили во время осеннего бала, который проходил в школе. Что-то там с TikTok связано, с лайками. И, видимо, сейчас решили выяснить отношения окончательно. Мальчик, который принес в школу нож, из неблагополучной семьи. Ребенок, которого ударили ножом, дошел до машины скорой помощи своими ногами. Его увезли", - рассказала жительница поселка.

Комментарий полиции

Корреспонденту NUR.KZ информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Там сообщили, что по факту хулиганских действий, имевших место в одной из школ Теректинского района, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, между учащимися возник конфликт на почве личных отношений. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемый - несовершеннолетний ученик, задержан и доставлен в отдел полиции. Законные представители несовершеннолетних, причастных к инциденту, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - сообщили в ДП.

Позиция Министерства просвещения

В Министерстве сообщили, что пострадавшему школьнику оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа управления образования, включая регионального уполномоченного по правам ребенка.

Отмечается, что психологическую помощь всем участникам конфликта оказывают специалисты областного методического психологического центра, а родительские собрания и классные часы запланированы на завтра.

"В школе проведут оценку психологического климата. Будет дана правовая и управленческая оценка действиям и бездействию администрации. Это не конфликт, это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность.

Такие случаи - тревожный сигнал для родителей, педагогов и общества. Мы не можем допускать, чтобы неуправляемые эмоции и отсутствие навыков самоконтроля приводили к трагедиям. Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах - общая, но с должностных лиц ее никто не снимает", - заявила председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, Насымжан Оспанова.

Напомним, в октябре прошлого года один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка взяты на учет.

Также в Алматы 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед. Инцидент произошел после конфликта во дворе дома.

