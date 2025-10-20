4 тыс. бутылок с водой сгорели в Мангистау: ЧП сняли на видео

На трассе Актау - Форт-Шевченко в Мангистауской области сгорел прицеп грузовика с 4 тысячами бутылок с водой. Обошлось без жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Видео с места событий опубликовал Instagram-паблик 911.aktau.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, техногенный пожар тушили 20 октября в 11:14 в Тупкараганском районе на автодороге областного назначения Актау - Форт-Шевченко. Расстояние от места происшествия до пожарной части составило 35 км.

"Произошло полное уничтожение огнем прицепа грузового автотранспорта DAF. Перевозимый груз - питьевая вода в количестве 4000 шт. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС региона.

Пожар локализовали в 11:50 и ликвидировали в 12:15. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

