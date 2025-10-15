Автомобиль загорелся на заправке в Актюбинской области

Автомобиль на газу загорелся минувшим вечером на территории одной из АГЗС, расположенных на трассе Актобе–Орск в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне в ДЧС региона поступило сообщение о возгорании на заправочной станции.

Прибывшими на место ЧП пожарными было установлено, что произошло горение легкового автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием.

Как отметили спасатели, мог произойти взрыв.

"Нависла угроза взрыва, однако быстрые и решительные действия профессиональных огнеборцев позволили в максимально короткое время локализовать, а позже и полностью ликвидировать возгорание", - сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет.

Напомним, летом на АЗС в Усть-Каменогорске заправлявший автомобиль мужчина допустил появление искры, из-за которой вспыхнули пары бензина и загорелась машина.

А в селе Кордай на АЗС произошло возгорание легкового автомобиля, затем огонь охватил еще три заправочные колонки. Пожарным удалось предотвратить взрыв.

