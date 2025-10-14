Грузовик загорелся в центре Астаны: спасатели дали совет жителям столицы (видео)

Сегодня в Астане огнеборцам пришлось тушить загоревшийся грузовой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Сегодня в Астане по улице Тауелсиздик произошло возгорание грузового автомобиля. К счастью, как рассказали в МЧС, пострадавших не было.

"Профессиональным огнеборцам удалось ликвидировать возгорание за считанные минуты. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

В МЧС напомнили, что если в первые минуты потушить машину собственными силами не получается, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, так как высок риск взрыва топливного бака.

Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей, которые находились на территории ЖК "Аэлита".

До этого в Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь шла о загоревшемся грузовом автомобиле.

