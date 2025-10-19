Тело мужчины рядом со зданием онкологического центра нашли жители Актау

В Актау рядом со зданием онкологического центра и остановочного павильона нашли тело неизвестного мужчины. Подробности рассказали в полиции, сообщает Lada.kz.

По данным издания, в микрорайоне Актау №1 было обнаружено тело мужчины. Местные жители рассказали, что тело лежало недалеко от здания онкологического центра и остановки.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, мужчина внезапно скончался прямо на улице.

"Мужчина умер. Проживал в центре адаптации. Назначена экспертиза, по факту смерти лица возбуждено дело", - прокомментировали правоохранители

В конце сентября останки человека в камуфляжных штанах нашли в Карагандинской области.

Напомним, ранее в Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не установлено.

До этого во дворе жилого дома в Астане было найдено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Органами полиции начато досудебное расследование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.