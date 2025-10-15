"Хочу наказать этих людей": 17-летнего парня придавило насмерть бетонной плитой в Астане

Несколько недель назад на одной из строительных площадок погиб 17-летний студент - его мать надеется на справедливое расследование, передает Almaty.tv.

Трагедия произошла три недели назад.

В тот злополучный день, по словам родственников, строители выкапывали траншею для прокладки трубопровода. Во время работ один из строительных кранов переносил бетонное основание и в тот момент молодого парня придавило тяжелой конструкцией. Молодой человек скончался на месте.

"Я сюда прибежала, здесь столько мигалок, уже вечер наступал. Я, как поняла, там плита какая-то, ее кран поднимает. Там лежит черный пакет, его поставили и мужу говорю, меня не пустили туда ближе, он пошел, открыл его, ему показывают. Я говорю, скажи, что это не Ерсултан. Но я уже поняла, что это он. Я думала ошибаются, до последнего не верила", - рассказала мать.

Сообщается, что парень хотел подзаработать на стройке разнорабочим. Родители в недоумении от того, что компания даже не проверила документы несовершеннолетнего перед приемом на работу. Это выяснилось после случившейся трагедии. Родные надеются на справедливое расследование.

Мама погибшего сообщила, что работы на стройке продолжились после трагедии.

"Люди, оказывается, сказали, ой, что вы будете что-то доказывать, вы ничего не сделаете. Ну что там дадут 20 миллионов им и на этом все закроют. Я хочу наказать этих людей. И начальство, чтобы их вообще лицензии лишили, чтобы другим детям, вот так, не было. Вы думаете они закончат, они также берут ребят с улиц, прибегают и работают", - заявила женщина.

В полиции уже возбудили уголовное дело, но все детали еще уточняются.

Тем не менее выяснилось, что у крановщиков, которые управляли тогда техникой, в крови обнаружили наркотические вещества. По словам матери, их было двое - они были помещены на 15 дней в СИЗО.

"Прибывшей на место происшествия СОГ был проведен осмотр. Изъяты необходимые вещественные доказательства. 24 сентября во время разгрузки на него упала бетонная плита. В настоящее время проводятся следственные действия. Опрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются документы", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

Также трагедию прокомментировали в госинспекции труда.

"Комиссия будет определять степень вины работодателя и ответственных лиц, допустивших данный несчастный случай. По результатам расследования материалы будут переданы в Департамент полиции, где в рамках уголовного кодекса будут привлекать этих лиц к ответственности. За не заключение трудового договора также будет административная ответственность", - заявил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Комитета госинспекции труда по Астане Рустам Жандосов.

А в феврале в Астане на мужчину упали футбольные ворота, в результате чего тот погиб.

Осенью 2024 года в Алматы мужчину придавило металлическим каркасом весом 300 кг. Пострадавший получил множественные переломы: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные переломы костей таза и ребер. Тяжелые повреждения сопровождались синдромом длительного сдавления и шоком 2-3 степени.

