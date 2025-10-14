Переехал к бабушке помогать: озвучены новые подробности гибели 15-летнего футболиста в Актобе (видео)

В Актобе накануне произошла трагедия - в одном из частных домов нашли тела троих человек, в том числе 15-летнего подростка. Стали известны новые подробности ЧП, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, трагический случай произошел в двухэтажном коттедже. Здесь нашли тела троих – бабушки, ее сына и 15-летнего Арона Мусы.

Предварительная версия – отравление угарным газом. Как это произошло, теперь выясняют следователи.

"Департаментом полиции Актюбинской области по факту смерти троих членов одной семьи начато расследование. Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Родные погибших отказались говорит с журналистам - люди не могут прийти в себя после потери родных.

По данным телеканала, Арон – старший из шестерых детей. После смерти деда переехал к бабушке – помогать. Футбол для него стал не просто игрой – это была его мечта, его жизнь.

О погибшем мальчике рассказали его тренеры и друзья из футбольного клуба "Актобе". Для них это не только талантливый игрок – его назначили лидером команды и называли ее надеждой.

"В 2022 году он начал очень сильно прогрессировать. Он стал капитаном команды по своему возрасту. Был кандидатом в детские юношеские сборные Казахстана. И вот мы перевели его в QJ лигу, чтобы он рос. Он начал тоже доказывать, попадать в основной состав. Очень перспективный парень был", - рассказал председатель правления ФК "Актобе" Санат Шалекенов.

После трагедии власти поручили провести срочную проверку систем отопления во всех домах региона. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил эксплуатации. Дом, где произошла трагедия, отапливался автономно.

В акимате заверили, что семья погибших получит всю необходимую поддержку – как материальную, так и психологическую.

Помимо этого, в футбольном клубе "Актобе" объявили сбор средств – их направят семье Арона Мусы. К слову, дебют в юношеском составе "Актобе" у него состоялся 2 августа. А свой последний матч Арон сыграл всего две недели назад, 4 октября.

Источник: КТК

Напомним, накануне сообщалось, что в Актобе ушел из жизни футболист местной юношеской команды Арон Муса, которому было всего 15 лет. Вместе с ним погибли его бабушка и двоюродный брат Арона.

Позже трагедию прокомментировали в ДЧС и полиции.

