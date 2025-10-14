Переехал к бабушке помогать: озвучены новые подробности гибели 15-летнего футболиста в Актобе (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      Переехал к бабушке помогать: озвучены новые подробности гибели 15-летнего футболиста в Актобе (видео)

      Опубликовано:

      Футболист из Актобе
      Арон Муса. Фото: instagram.com/fcaktobe_youth

      В Актобе накануне произошла трагедия - в одном из частных домов нашли тела троих человек, в том числе 15-летнего подростка. Стали известны новые подробности ЧП, передает сайт телеканала КТК.

      Как сообщает телеканал, трагический случай произошел в двухэтажном коттедже. Здесь нашли тела троих – бабушки, ее сына и 15-летнего Арона Мусы.

      Предварительная версия – отравление угарным газом. Как это произошло, теперь выясняют следователи.

      "Департаментом полиции Актюбинской области по факту смерти троих членов одной семьи начато расследование. Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

      Родные погибших отказались говорит с журналистам - люди не могут прийти в себя после потери родных.

      По данным телеканала, Арон – старший из шестерых детей. После смерти деда переехал к бабушке – помогать. Футбол для него стал не просто игрой – это была его мечта, его жизнь.

      О погибшем мальчике рассказали его тренеры и друзья из футбольного клуба "Актобе". Для них это не только талантливый игрок – его назначили лидером команды и называли ее надеждой.

      "В 2022 году он начал очень сильно прогрессировать. Он стал капитаном команды по своему возрасту. Был кандидатом в детские юношеские сборные Казахстана. И вот мы перевели его в QJ лигу, чтобы он рос. Он начал тоже доказывать, попадать в основной состав. Очень перспективный парень был", - рассказал председатель правления ФК "Актобе" Санат Шалекенов.

      После трагедии власти поручили провести срочную проверку систем отопления во всех домах региона. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил эксплуатации. Дом, где произошла трагедия, отапливался автономно.

      В акимате заверили, что семья погибших получит всю необходимую поддержку – как материальную, так и психологическую.

      Помимо этого, в футбольном клубе "Актобе" объявили сбор средств – их направят семье Арона Мусы. К слову, дебют в юношеском составе "Актобе" у него состоялся 2 августа. А свой последний матч Арон сыграл всего две недели назад, 4 октября.

      Источник: КТК

      Напомним, накануне сообщалось, что в Актобе ушел из жизни футболист местной юношеской команды Арон Муса, которому было всего 15 лет. Вместе с ним погибли его бабушка и двоюродный брат Арона.

      Позже трагедию прокомментировали в ДЧС и полиции.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.