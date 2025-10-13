Смерть футболиста "Актобе", его бабушки и брата: что говорят в полиции и ДЧС

Стали известны подробности смерти молодого футболиста из Актобе. По факту гибели членов семьи начато расследование, следствие изучает версию неисправности газового оборудования, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, вчера в дежурную часть поступило сообщение о происшествии по улице Кутуева в Актобе.

"По прибытии на место происшествия спасателями горение не обнаружено, однако были найдены тела трех человек", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия сотрудниками департамента полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области рассказали, что по факту смерти троих членов одной семьи начато расследование.

"Проводится техническое исследование газового оборудования, уточняются причины и обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Актобе вместе с бабушкой и двоюродным братом ушел из жизни футболист местной юношеской команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.

Ранее жительнице Шымкента из-за несоблюдения требований безопасности назначили условное наказание сроком на 4 года. В ее квартире погибли граждане Индии из-за отравления угарным газом. Суд установил, что женщина знала об установке в ее квартире газового обогревателя воды с нарушением закона, но все равно сдала ее в аренду иностранцам.

