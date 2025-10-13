"Когда будут реальные меры?": депутаты обратились к Минобороны из-за гибели срочников в армии

Депутаты мажилиса во время правительственного часа в МВД выразили беспокойство по поводу случаев жестокого обращения со срочниками в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Вопрос подняла депутат Наталья Дементьева. Она отметила, что сейчас в армии служит и ее сын.

"Меня не могут не беспокоить случаи жестокого обращения в армии, включающие трагические факты гибели и суицидов среди военнослужащих в армии. Эти события нельзя рассматривать как единичные трагические случаи. Это свидетельство наличия системной проблемы в воспитательной работе в армии, которая не исправляется и не решается несколько лет", - заявила она.

По ее словам, такое положение дел подрывает доверие общества не только к вооруженным силам, но и к государственным институтам в целом.

"Когда будут предпринятые реальные меры, которые помогут окончательно исключить факты гибели солдат в мирное время? До каких пор матери будут опасаться отправлять своих сыновей в армию в мирное время", - поинтересовалась она.

Вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев в ответ заявил об усилении службы психологической помощи в армии. Он сказал, что сегодня "Вооруженные силы лицом к лицу сталкиваются с плохими и хорошими реалиями, происходящими в обществе и семье, такими как беспризорные дети, ситуация в школах, распространение наркотиков".

"Принимаются меры по максимальному использованию возможностей центров психического здоровья не только имеющийся в вооруженных силах, но и использовать психические центры на местах, в населенных пунктах. Также на базе искусственного интеллекта разработаны и введены эксплуатации Telegram-боты, которые круглосуточно и анонимно помогают военнослужащим и их семьям справляться со стрессами и сложными ситуациями", - заявил он.

Также, по его словам, проводится изучение республиканского опыта создания психологических методик в вузах, с возможностью их дальнейшей адаптации под нужду вооруженных сил. Однако его ответ не удовлетворил вице-спикера мажилиса.

"Если только через психолог можно решить эту проблему, наверное, можно давно решить. Здесь, конечно, надо работать у вас в воинских частях", - заявила Дания Еспаева.

На прошлой неделе в департаменте Пограничной службы по Мангистауской области произошел несчастный случай - погиб военнослужащий срочной службы.

Ранее в отделении медицинского обеспечения Департамента по Алматинской области умер рядовой Пограничной службы КНБ. Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти стала менингококцемия. По данному факту было зарегистрировано досудебное расследование в РОП Наурызбайского района Алматы. Назначено служебное разбирательство.

Также в области Жетісу в ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.