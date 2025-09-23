Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетісу

Сегодня, 23 сентября, в области Жетісу военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС РК, в ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК", - отметили в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил выразило искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, в январе этого года в Сарыозекском гарнизоне в области Жетісу во время полевых занятий из-за огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выяснялись.

В области Абай солдат-срочник скончался от молниеносной формы бактериального менингита. Он не прослужил в войсках и месяца после призыва. По факту его смерти также было возбуждено уголовное дело.

