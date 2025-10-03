Парень погиб на стройке после падения при невыясненных обстоятельствах в Шымкенте

В Шымкенте на строительной площадке одного из жилищных комплексов погиб 24-летний парень. По факту трагедии в полиции возбудили дело, передает OTYRAR.

По данным издания, факт гибели подтвердили родственники парня, однако отказались от комментариев. Строительная компания, ответственная за объект, также не дала официального ответа.

При этом в социальных сетях распространяется информация, что погибший упал в шахту незавершенного лифта.

Как сообщили изданию в Департаменте труда по Шымкенту, о случае смерти на стройке им стало известно от полиции.

"По информации, поступившей от полиции, на строительной площадке погиб парень в результате падения при невыясненных обстоятельствах. Для начала расследования нам необходимо официальное уведомление от работодателя в течение 24 часов. На его основании формируется комиссия, которая проводит проверку в течение 10 рабочих дней. На сегодняшний день никаких уведомлений от работодателя не поступало", - пояснил начальник отдела Департамента Комитета труда по городу Шымкент Алжан Мадалиев.

По словам Мадалиева, пока неизвестно, работал ли погибший официально в этой компании. Инспекция направила в полицию уведомление о необходимости получить согласование от прокуратуры для внеплановой проверки. В случае одобрения надзорным органом, проверка будет начата.

Тем временем, городской департамент полиции сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда".

"По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По завершении следствия будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что статистика несчастных случаев на рабочих местах в Шымкенте остается тревожной: с начала года пострадали 17 человек, 6 из них погибли. Большинство дел все еще находятся на стадии расследования.

Напомним, на днях в Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации. По предварительным данным, при работах произошел обвал грунта.

До этого в Астане на строительном объекте произошло обрушение крана - один мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

