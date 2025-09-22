Горел неделю: пожар на мусорном полигоне под Алматы потушили

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области спустя два дня после локализации удалось ликвидировать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, к тушению были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, ДЧС Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетісу, военнослужащие воинских частей № 28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Напомним, пожар на мусорном полигоне начался утром 15 сентября. В ликвидации задействовали силы и средства ДЧС, МИО и ДП. Также в МЧС сообщали, что тушение возгорания затянулось из-за сложных условий. Кроме того, в "КазАвтоЖоле" граждан предупредили об ограничении движения в Алматинской области из-за пожара. Сообщалось, что в МЧС проверяют версию поджога. Из-за пожара на полигоне режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба ввели в новом городе Алатау. 20 сентября стало известно, что возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области локализовали.

