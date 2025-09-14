Одноэтажное здание загорелось в Астане: частично обрушилась кровля (фото, видео)
В районе Нура в Астане произошло загорание кровли одноэтажного здания. Пострадавших нет, но часть кровли обрушилась, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Сегодня в районе Нура в жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 280 кв.м. По прибытию пожарных подразделении происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму.
Благодаря оперативным действиям наших спасателей из зоны горения было вынесли 5 газовых баллонов что предотвратило угрозу взрыва", - сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Накануне мы писали, что мечеть загорелась в Шымкенте. Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет.
До этого в Атырауской области в одной из строящихся школ частично обрушилась крыша. Предварительной причиной назвали неправильное складирование стройматериалов.
