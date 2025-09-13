Мечеть загорелась в Шымкенте
Сегодня на пульт 112 Шымкента поступил звонок о том, что виден дым с крыши двухэтажной мечети, расположенной по улице Адилбекова в районе Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет.
"МЧС напоминает о строгой необходимости соблюдения пожарной безопасности!" - добавили в ведомстве.
Напомним, весной этого года жители Жанаозена сообщили, что в мечети был слышен взрыв, а после начался пожар. Как пояснили в ДЧС Мангистауской области, взрыва не было, но произошло возгорание. Общая площадь пожара составила 350 кв.м. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу №2. Пожар ликвидировали.
В январе в селе Томар Каркаралинского района Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым, а до ближайшей пожарной части - 130 км. Жертв и пострадавших не было.
