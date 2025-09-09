jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Двухэтажное здание едва не сгорело в Астане

      Опубликовано:

      Горение огня
      Огонь. Иллюстративное фото: unsplash.com

      В Астане произошло загорание хозпостройки - была угроза распространения огня на двухэтажное здание. Пожарным удалось не допустить этого, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что загорание хозпостройки, прилегающей к двухэтажному зданию, произошло в Сарыаркинском районе по улице Болашак.

      "Оперативно прибывшие спасатели, не допустив распространения огня в здание, быстро ликвидировали пожар. Площадь пожара составило около 120 кв.м", - пояснили в ведомстве.

      Отмечается, что пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

      Напомним, ранее пожар произошел в южной столице Казахстана - загорелась кровля одного банного комплекса. Площадь возгорания составила 280 кв.м.

      Также на прошлой неделе на побережье Алаколя произошел пожар на одной из баз отдыха. Пожарные сумели спасти от пожара территорию соседней зоны отдыха.

