Банный комплекс горел в Алматы (фото, видео)

Пожар произошел минувшей ночью в южной столице Казахстана - загорелась кровля одного банного комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Наурызбайском районе произошло горение кровли одноэтажного банного комплекса, расположенного по ул. Жуалы. Площадь возгорания составила 280 кв.м.

"Прибывшие расчеты противопожарной службы сразу же организовали бесперебойную подачу воды, установив гидрант. Оперативными действиями удалось не допустить распространения огня на здания комплекса, а также сохранить рядом стоящий дом и кафе", - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что огнеборцы вынесли из горящего здания газовый баллон.

Пожар был ликвидирован. Пострадавших, к счастью, нет.

