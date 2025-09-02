Пожар произошел на базе отдыха на Алаколе (видео)
Пожар произошел сегодня днем на побережье Алаколя в области Абай - пожарные тушили здание базы отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации ведомства, в 12:50 на пульт пожарной части №18 села Маканчи поступило сообщение о возгорании на побережье озера Алаколь, в районе Кабанбайского сельского округа.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства ДЧС области Абай, а также пожарные формирования сельских акиматов Кабанбай и Карабулак", - говорится в сообщении ДЧС.
Уже через пять минут после поступления вызова пожарные прибыли на место происшествия.
Подчеркивается, что к моменту прибытия двухэтажное здание базы отдыха было полностью охвачено открытым пламенем.
"По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовали сильный ветер, конструктивные особенности здания камышитовый утеплитель, металлическая обшивка, позднее обнаружение пожара. В результате оперативных действий пожар был полностью ликвидирован", - сообщили спасатели.
Жертв и пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что удалось предотвратить распространение огня и спасти два здания базы отдыха "Аквамарин" и четыре здания рядом расположенной базы "Апельсин".
В конце прошлого года в Алматинской области бдительность пожарных помогла спасти от огня зону отдыха, где загорелся деревянный домик и навес.
А прошлым летом, пожар произошел на базе отдыха в Актобе.
