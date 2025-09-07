jitsu gif
      Окровавленная лавочка: драка с поножовщиной испугала жителей Актау (фото)

      Опубликовано:

      Окровавленная лавочка в Актау
      Окровавленная лавочка в Актау. Фото: instagram.com/112_aktau

      В Актау произошла массовая драка, в ходе которой сразу двое мужчин получили ножевые ранения. В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали подробности, сообщает Lada.kz.

      В Instagram-аккаунте 112_aktau опубликовали фото, которое испугало подписчиков сообщества. На фотографии видно лавочку со следами крови, которую отгородили специальной лентой, запрещающей вход. Подписчики группы предположили, что если на месте происшествия работали полицейские, то могло произойти убийство.

      В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, досудебное расследование проводится по факту нанесения вреда здоровью.

      "Установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого двое из них получили ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу", - отметили в полиции.

      В рамках расследования был произведен осмотр места происшествия. Подозреваемый установлен и задержан, он находится в изоляторе временного содержания

      Несколько дней назад в Жезказгане ночной конфликт между мужчинами из-за оскорбления их общей коллеги привел к поножовщине и причинению тяжкого вреда здоровью.

      Ранее в Сети появилась информация, что в самом центре Семея возле здания акимата и недалеко от отдела полиции в дневное время произошла драка и поножовщина между несколькими мужчинами. В полиции рассказали, что возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые.

