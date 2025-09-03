Десятиэтажный бизнес-центр загорелся в Астане (фото, видео)

В Астане загорелся бизнес-центр Monolith. В пресс-службе МЧС рассказали, что загорелась наружная облицовка, пострадавших нет, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео с информацией о том, что в Астане загорелся бизнес-центр Monolith. Подробности рассказали в МЧС.

"В районе Нура, по улице Нарыкбаева, в десятиэтажном здании БЦ произошло загорание наружной облицовки, с 7-го по 10-й этажи. Оперативно прибывшие спасатели, не допустив распространения огня внутрь здания, быстро ликвидировали пожар", - сказано в сообщении.

Сообщается, что до прибытия пожарных подразделений люди самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.

Недавно мы писали, что в Астане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д. Конаева, проводилась эвакуация жителей.

