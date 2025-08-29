Новое ЧП в аэропорту Алматы: пассажир попытался причинить себе вред в туалете (фото)

В Сети появилась информация о новом ЧП в аэропорту Алматы - пассажир попытался причинить себе вред в туалете, передает NUR.KZ. Пресс-служба воздушной гавани сообщила подробности.

В Telegram-канале Qumash опубликовали фото, которые якобы сделаны в аэропорту Алматы. На кадрах видно "горлышко" разбитой стеклянной бутылки, а также следы крови на полу.

"В алматинском аэропорту опять какая-то жесть. В туалете, предположительно, пассажир, перерезал себе горло", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ узнал подробности ЧП в пресс-службе аэропорта Алматы. Там сообщили, что в терминале внутренних рейсов T1 пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате.

"Ситуация была своевременно замечена сотрудниками аэропорта, которые незамедлительно вызвали медицинскую службу. До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, 25 августа в аэропорту Алматы предотвратили попытку самоподжога - мужчина пытался поджечь себя у кассы, огонь потушили, мужчину передали медикам.В полиции заявили, что предварительно было установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.

Позже врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы - он находится в реанимации.

