Врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы (видео)
Опубликовано:
Врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы - он находится в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.
В ведомстве сообщили, что пациент доставлен бригадой СМП в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализирован в отделение реанимации.
Состояние крайне тяжелое, уточнили в УОЗ.
"Получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу МЗ РК", - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне в аэропорту Алматы предотвратили попытку самоподжога - мужчина пытался поджечь себя у кассы, огонь потушили, мужчину передали медикам.
В полиции заявили, что предварительно было установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта Алматы, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация.
В пресс-службе аэропорта отметили, что данный инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2279010-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-muzhchiny-kotoryy-pytalsya-podzhech-sebya-v-aeroportu-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах