Врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы (видео)

Врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы - он находится в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

В ведомстве сообщили, что пациент доставлен бригадой СМП в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализирован в отделение реанимации.

Состояние крайне тяжелое, уточнили в УОЗ.

"Получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу МЗ РК", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в аэропорту Алматы предотвратили попытку самоподжога - мужчина пытался поджечь себя у кассы, огонь потушили, мужчину передали медикам.

В полиции заявили, что предварительно было установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта Алматы, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация.

В пресс-службе аэропорта отметили, что данный инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

