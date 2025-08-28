Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

Землетрясение произошло на территории Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Как сообщается на официальном сайте центра, согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 28 августа 2025 года в 07 часов 54 минуты по времени Астаны (в 02 часа 54 минуты по Гринвичу) на территории ВКО, в 7 км на юго-востоку от села Курчум, произошло землетрясение.

Магнитуда - 4.5. Энергетический класс - 10.9. Глубина - 16 км.

Напомним, 23 июля сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировали в Восточно-Казахстанской области.

Позже в МЧС сообщили, что в населенных пунктах области Абай и Восточно-Казахстанской области ощущалось землетрясение до 4 баллов. Так, в Семее и Аягозе - 2 балла, в Усть-Каменогорске - 4 балла, в Риддере - 3 балла. Также 4 балла почувствовали в селах Кокпекты и Калбатау в области Абай, в селах Самарское и Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области.

