Супруга бельгийца обратилась к казахстанским спасателям из-за экстремальной ситуации

В горах Заилийского Алатау на перевале Молодежный произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и не смог продолжить свой путь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, супруга иностранца обратилась в службу спасения по номеру 112. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".

До пострадавшего добрались за 3 часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап - пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов.

"В итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы", - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что каждый раз такие операции - это проверка выносливости и профессионализма спасателей. Их работа - это ежедневный риск ради чужой жизни.

В МЧС дали советы туристам, как вести себя в горах:

- планируйте маршрут и оценивайте свои силы;

- не ходите в горы в одиночку;

- держите при себе заряженный телефон и пауэрбанк;

- берите теплую одежду и аптечку;

- при малейшей опасности - не рискуйте здоровьем.

В экстренной ситуации звоните 112 - спасатели придут на помощь!

Вечером 20 августа алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. Сотрудники на служебной машине прибыли к стоянке ущелья Проходное и около трех часов пешком пробирались в поисках парня. В итоге его обнаружили около поляны Терра и сопроводили к подножью горы. Серьезная медицинская помощь ему не потребовалась.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.