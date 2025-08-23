Супруга бельгийца обратилась к казахстанским спасателям из-за экстремальной ситуации
В горах Заилийского Алатау на перевале Молодежный произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и не смог продолжить свой путь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, супруга иностранца обратилась в службу спасения по номеру 112. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".
До пострадавшего добрались за 3 часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап - пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов.
"В итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы", - рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что каждый раз такие операции - это проверка выносливости и профессионализма спасателей. Их работа - это ежедневный риск ради чужой жизни.
В МЧС дали советы туристам, как вести себя в горах:
- планируйте маршрут и оценивайте свои силы;
- не ходите в горы в одиночку;
- держите при себе заряженный телефон и пауэрбанк;
- берите теплую одежду и аптечку;
- при малейшей опасности - не рискуйте здоровьем.
В экстренной ситуации звоните 112 - спасатели придут на помощь!
Вечером 20 августа алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. Сотрудники на служебной машине прибыли к стоянке ущелья Проходное и около трех часов пешком пробирались в поисках парня. В итоге его обнаружили около поляны Терра и сопроводили к подножью горы. Серьезная медицинская помощь ему не потребовалась.
