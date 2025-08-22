Пожар снова возник в горах в Алматинской области: его тушат десятки спасателей

В горах в Алматинской области вновь борются с огнем - на этот раз пожар возник рядом с селом Шамалган. На месте работают десятки спасателей двух ДЧС, передает Kazinform.

Как сообщает агентство, ЧП возникло в горной местности, на территории государственного земельного запаса. Загорелись сухостой и кустарники.

На месте уже организован оперативный штаб. К тушению пожара привлекали спасателей не только из областного ДЧС, но и из департамента по ЧС Алматы, воинской части и местных служб.

Всего с огнем борются больше 80 человек и 12 единиц техники.

В департаменте заявляют, что ситуация под контролем, населенным пунктам ничего не угрожает.

Напомним, в конце июля в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

В тот же день разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района. К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

