Пожар снова возник в горах в Алматинской области: его тушат десятки спасателей
Опубликовано:
В горах в Алматинской области вновь борются с огнем - на этот раз пожар возник рядом с селом Шамалган. На месте работают десятки спасателей двух ДЧС, передает Kazinform.
Как сообщает агентство, ЧП возникло в горной местности, на территории государственного земельного запаса. Загорелись сухостой и кустарники.
На месте уже организован оперативный штаб. К тушению пожара привлекали спасателей не только из областного ДЧС, но и из департамента по ЧС Алматы, воинской части и местных служб.
Всего с огнем борются больше 80 человек и 12 единиц техники.
В департаменте заявляют, что ситуация под контролем, населенным пунктам ничего не угрожает.
Напомним, в конце июля в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.
В тот же день разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района. К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Общая площадь пожара - около 8 гектаров.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2278218-pozhar-snova-voznik-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti-ego-tushat-desyatki-spasateley/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах