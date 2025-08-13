Вода хлынула через здания: ГЭС затопило в области Жетісу (видео)

Авария произошла на ГЭС, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района области Жетісу - вода затопила территорию станции, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице акимата области Жетісу в Facebook, 12 августа 2025 года в 17:00 на станции ВБ ГЭС-2, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района, произошел локальный разрыв водопровода.

Информация об инциденте, опубликованная в соцсетях, вызвала обеспокоенность у части жителей, однако фактическая обстановка существенно отличается от данных, распространяемых в Сети.

Находящиеся на месте специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что позволило предотвратить распространение воды за пределы территории станции.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременным действиям жилые дома, расположенные вблизи реки, не пострадали, угрозы населению и экологической безопасности нет.

"Произошел технологический прорыв трубопровода, в результате которого был произведен выброс воды через здания ГЭС и на поверхность, наружу. Оперативным персоналом ГЭС была обесточена, подача воды прекращена, а к 18:00 трубопровод был полностью обезвожен.

Приступили к откачке, на сегодняшний день вода внутри здания откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. В результате выброса воды ущерба местному населению нет, затопления жилых домов и хозяйств отсутствуют, экологической угрозы нет, вода полностью ушла в русло реки", - сообщил технический директор ТОО "Baskan Power" Данияр Досабаев.

Жителей призвали доверять только проверенной информации из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, которые могут вызвать необоснованную тревогу. Все службы работают в штатном режиме.

В начале августа в Сарыозеке в области Жетісу из-за сильного ливня прорвало водоотводную трубу. В итоге размыло дороги и затопило поселок. Люди рассказывали, что потоки воды хлынули во дворы и даже подтопили дома. Сельчане выкачивали воду с помощью ведер. А в некоторых местах потоками дождевой снесло заборы. Из-за непогоды пострадали также линии электропередачи.

Сильный ливень привел к коллапсу и в Мангистау - из-за непогоды в селе Шетпе размыло дороги, машины буквально застревали в грязи, пытаясь найти объездные пути.

