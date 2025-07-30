Утонул, но спас двоих: родные погибшего отца пятерых детей из Актау рассказали о герое

Родных Ерлана Шонтабаева, который утонул, спасая тонущих девочек, наградили в ДЧС Мангистауской области. Они рассказали, что у мужчины осталось 5 детей, сообщает Lada.kz.

По данным издания, 39-летний Ерлан Шонтабаев из села Курык погиб в районе одной из баз отдыха в пригороде Актау, спасая тонущих отдыхающих у Каспийского моря. Его близким вручили благодарственное письмо от имени руководителя ДЧС региона.

"Ерлан Шонтабаев отдыхал на берегу моря вместе с друзьями. В компании не употребляли алкоголь. Рядом находилась другая группа отдыхающих - две девушки и двое парней. Во время купания девушки начали тонуть. Один из их друзей бросился в воду, чтобы помочь, а второй стал звать на помощь.

Услышав крики о помощи, как говорят близкие, Ерлан Шонтабаев, не раздумывая, ринулся в воду. Он сумел спасти девушек, но, когда пошел вытаскивать парня, тот, вероятно, в панике схватился за ногу Ерлана Шонтабаева, и оба ушли под воду", - рассказали родные изданию.

У мужчины остались супруга и пятеро детей. Самому младшему - всего 3 месяца. В селе Курык прошли похороны. Спасатели также выразили семье соболезнования и вручили близким погибшего благодарственное письмо.

Также издание приводит версию, ранее озвученную в ДЧС Мангистауской области. По данным спасателей, в море утонули двое мужчин, которые пытались спасти двух тонущих девушек. Отмечалось, что девушки сумели выбраться на берег самостоятельно.

"Тело одного из мужчин 1986 года рождения было обнаружено в 10 метрах от берега и извлечено на сушу. Второго погибшего, 2001 года рождения, нашли и достали из воды в 00:05. Его тело находилось на глубине 1,5 метра в 10-15 метрах от берега", - сообщали в МЧС.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

В июне этого года в районе Маркаколь двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

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