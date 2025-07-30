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      Утонул, но спас двоих: родные погибшего отца пятерых детей из Актау рассказали о герое

      Опубликовано:

      Ерлан Шонтабаев
      Ерлан Шонтабаев. Фото: Lada.kz

      Родных Ерлана Шонтабаева, который утонул, спасая тонущих девочек, наградили в ДЧС Мангистауской области. Они рассказали, что у мужчины осталось 5 детей, сообщает Lada.kz.

      По данным издания, 39-летний Ерлан Шонтабаев из села Курык погиб в районе одной из баз отдыха в пригороде Актау, спасая тонущих отдыхающих у Каспийского моря. Его близким вручили благодарственное письмо от имени руководителя ДЧС региона.

      "Ерлан Шонтабаев отдыхал на берегу моря вместе с друзьями. В компании не употребляли алкоголь. Рядом находилась другая группа отдыхающих - две девушки и двое парней. Во время купания девушки начали тонуть. Один из их друзей бросился в воду, чтобы помочь, а второй стал звать на помощь.

      Услышав крики о помощи, как говорят близкие, Ерлан Шонтабаев, не раздумывая, ринулся в воду. Он сумел спасти девушек, но, когда пошел вытаскивать парня, тот, вероятно, в панике схватился за ногу Ерлана Шонтабаева, и оба ушли под воду", - рассказали родные изданию.

      У мужчины остались супруга и пятеро детей. Самому младшему - всего 3 месяца. В селе Курык прошли похороны. Спасатели также выразили семье соболезнования и вручили близким погибшего благодарственное письмо.

      Также издание приводит версию, ранее озвученную в ДЧС Мангистауской области. По данным спасателей, в море утонули двое мужчин, которые пытались спасти двух тонущих девушек. Отмечалось, что девушки сумели выбраться на берег самостоятельно.

      "Тело одного из мужчин 1986 года рождения было обнаружено в 10 метрах от берега и извлечено на сушу. Второго погибшего, 2001 года рождения, нашли и достали из воды в 00:05. Его тело находилось на глубине 1,5 метра в 10-15 метрах от берега", - сообщали в МЧС.

      Как помочь утопающему

      На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

      • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
      • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
      • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";
      • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

      При наличии пульса и дыхания следует:

      • повернуть пострадавшего на живот;
      • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
      • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
      • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
      • согреть пострадавшего;
      • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

      В июне этого года в районе Маркаколь двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

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