Часть многоэтажки обрушилась из-за взрыва в Саратове: есть погибшие (видео)

Сегодня, 25 июля, в десятиэтажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв. СМИ сообщают о трех погибших, но под завалами все еще могут находиться люди.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону, сообщение о ЧП в доме на улице Блинова дежурному поступило в 12:12 по местному времени.

"Произошел хлопок в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.

В оперативных службах сообщили, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало.

По данным РБК, обрушилась часть углового подъезда, а наиболее сильные разрушения - с седьмого по десятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Сообщается, что на данный момент известно о трех погибших, но под завалами могут находиться люди.

РИА Новости пишет, что среди жертв также есть ребенок. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения. Соседнее здание также получило повреждения, в нем могут находиться люди.

Предварительно, причина ЧП - взрыв газа. В связи с произошедшим следователи регионального управления СКР завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем 5 подъездов и 195 квартир.

Telegram-канал Mash сообщил, что 10 человек достали из-под завалов, среди них - пятилетняя девочка, которую придавило плитой.

Предварительно, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Shot утверждает, что во взорвавшемся доме в 2025 году проживали не менее 256 человек. Неизвестно, сколько… pic.twitter.com/kmSos9TXYA — Вот Так (@vottak_tv) July 25, 2025

Мощный взрыв газа произошел в подъезде жилого десятиэтажного дома в Саратове. МЧС подтвердило гибель трех человек



Среди погибших — ребенок и двое взрослых людей, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Видео: 112 / Telegram pic.twitter.com/PCEjWoiwOS — Дождь (@tvrain) July 25, 2025

Взрыв произошел в жилом доме в Саратове



Как сообщают ТАСС и Mash, рухнули минимум четыре этажа жилого дома по адресу Блинова, 2. Предварительной причиной трагедии называется взрыв газа. pic.twitter.com/PqhWStyVPd — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) July 25, 2025

Эпицентр взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, по предварительной информации, находился в квартире на девятом этаже:https://t.co/siQ7AHz1wx



Видео: Екатерина Петрова/ТАСС pic.twitter.com/xPPafRBKXl — ТАСС (@tass_agency) July 25, 2025

Напомним, в июне взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе. Из-за хлопка газовоздушной смеси огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того, частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами. Тогда эвакуировали 73 человека, один человек погиб.

До этого в Алматы в микрорайоне Шапагат прогремел взрыв в одном из домов частного сектора. Предварительная причина - вспышка газовоздушной смеси.

Также в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв - взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.

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