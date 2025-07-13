ЧП на Чарынском каньоне: турист упал в глубокий обрыв (видео)

Турист из Костанайской области упал в обрыв и не смог самостоятельно выбраться на Чарынском каньоне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

В МЧС рассказали о происшествии на Чарынском каньоне. Сегодня турист из Костанайской области упал в обрыв и не смог самостоятельно выбраться, инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

"Друзья попавшего в беду мужчины сами не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС. Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 года рождения удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался", - сообщили в МЧС.

Добавим, что каньон находится на территории Чарынского государственного национального парка. Согласно информации на сайте нацпарка, он имеет статус природоохранного и научного учреждения республиканского значения.

Парк был создан в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Алматинской области, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.

Существующая территория парка, расположена в Уйгурском, Енбекшиказахском и Кегенском районах Алматинской области.

В декабре 2024 года аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал о планах построить в 2025 году стеклянный мост в Чарынском каньоне.

Марат Султангазиев заявил, что такие проекты всегда актуальны.

"Этот проект дает возможность развивать туризм, привлекать дополнительно туристов. На сегодня туризм становится одним из важных направлений развития нашей области. Из 102 по стране 10 туристических дестинаций находятся на территории нашей области. Поэтому для нас новый туристические объекты очень важны и мы их поддерживаем", - сказал он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.