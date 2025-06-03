Видео с "падением" конструкции ЛРТ в Астане прокомментировали в CTS

В CTS прокомментировали информацию о якобы обрушении конструкции ЛРТ в Астане, в компании заявили, что инцидент не зарегистрирован как чрезвычайная ситуация, передает NUR.KZ.

В компании CTS отреагировали на видео в паблике eto_astana_brat в Instagram, где утверждается, что на стройке ЛРТ в Астане якобы обрушилась часть конструкции. В компании пояснили, что на станции №113 произошел обрыв троса крюка автокрана, из-за чего накренился удлинитель стрелы.

"На строительной площадке станции №113 произошел обрыв троса крюка автокрана, в результате чего произошёл крен удлинителя стрелы (гусака). Все произошло внутри строительной площадки. Пострадавших нет. Инцидент не зарегистрирован как чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в начале мая в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

А в конце мая в кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал сроки, когда LRT начнет работать.

"Я абсолютно уверен, что в следующем году уже тестовый начнется запуск его, в конце следующего года", - сообщил Роман Скляр.

Между тем, позже в акимате Астаны сообщили, что тестовый запуск будет в этом году, осенью.