Крупный пожар в кафе в Шымкенте сняли на видео
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В микрорайоне Асар в Шымкенте произошел пожар в подвальном помещении двухэтажного кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, при прибытии пожарных из здания шел густой черный дым. Из-за нулевой видимости и высокой температуры обнаружить очаг возгорания было затруднительно.
Однако благодаря профессиональным и оперативным действиям огнеборцев удалось локализовать и потушить огонь, не допустив его распространения.
Как выяснилось, в подвале хранились автомобильные запчасти и масла.
В МЧС уточнили, что пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231574-krupnyy-pozhar-v-kafe-v-shymkente-snyali-na-video/