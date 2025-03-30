Крупный пожар в кафе в Шымкенте сняли на видео

В микрорайоне Асар в Шымкенте произошел пожар в подвальном помещении двухэтажного кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, при прибытии пожарных из здания шел густой черный дым. Из-за нулевой видимости и высокой температуры обнаружить очаг возгорания было затруднительно.

Однако благодаря профессиональным и оперативным действиям огнеборцев удалось локализовать и потушить огонь, не допустив его распространения.

Как выяснилось, в подвале хранились автомобильные запчасти и масла.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.