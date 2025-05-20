"Авария с утечкой хлора": жителей Усть-Каменогорска напугали выбросы с комбината (видео)

Жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической ситуацией в городе. В Сети появились видео с сильным задымлением в районе титано-магниевого комбината (ТМК). Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии, передает NUR.KZ.

В пабликах об Усть-Каменогорске в Instagram появились различные видео, на которых можно увидеть сильное задымление возле ТМК.

"В группах WhatsApp гуляет рассылка - якобы "произошла авария с утечкой хлора". Подтвердить информацию не можем", - говорится в подписи к видео в одном из Instagram-пабликов.

Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии ВКО. В официальном аккаунте ведомства в Instagram отметили, что 19 мая специалисты выезжали в район расположения АО "УК ТМК" в связи с появившейся в социальных сетях информацией о сильном задымлении.

"В ходе выезда проведены инструментальные замеры качества атмосферного воздуха. По итогам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по хлору", - отметили в департаменте экологии ВКО.

Продолжается мониторинг ситуации. По факту превышения будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

Также в связи с появившейся в социальных сетях информацией о сильном задымлении в район расположения АО "УК ТМК" выехал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

На своей странице в Instagram он рассказал, что создан областной оперативный штаб, ситуация находится на контроле.

"Для сведения: все медицинские учреждения города работают в полном объеме и готовы оказать необходимую помощь каждому жителю", - отметил аким города.

Напомним, 19 мая около 16:00 на территории АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества.

По информации предприятия, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки №3.

По состоянию на 21:44 превышений предельно допустимой концентрации зафиксировано не было. Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия.