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Клубы черного дыма над частными домами засняли в Алматы (фото, видео)

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Пожар в Алматы глазами жителей
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_kz

Алматинцы делятся с соцсетях кадрами пожара в одном из районов города. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в жилом доме, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале @kris_p_almaty_kz собрали видео очевидцев пожара. На кадрах видно, что на месте пожара уже работают пожарные.

Текущую ситуацию прокомментировало и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат возгорание частного жилого дома, расположенного в микрорайоне Мамыр, 4 в Ауэзовском районе", - сообщили в МЧС.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание. О пострадавших информации нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Ранее огнеборцы Алматы тушили пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе.

Также пожар произошел в Алмалинском районе Алматы, где происходило горение кровли 3-х этажного административного здания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243751-kluby-chernogo-dyma-zasnyali-na-video-v-almaty-video/