Клубы черного дыма над частными домами засняли в Алматы (фото, видео)

Алматинцы делятся с соцсетях кадрами пожара в одном из районов города. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в жилом доме, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале @kris_p_almaty_kz собрали видео очевидцев пожара. На кадрах видно, что на месте пожара уже работают пожарные.

Текущую ситуацию прокомментировало и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат возгорание частного жилого дома, расположенного в микрорайоне Мамыр, 4 в Ауэзовском районе", - сообщили в МЧС.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание. О пострадавших информации нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Ранее огнеборцы Алматы тушили пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе.

Также пожар произошел в Алмалинском районе Алматы, где происходило горение кровли 3-х этажного административного здания.