Клубы черного дыма над частными домами засняли в Алматы (фото, видео)
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Алматинцы делятся с соцсетях кадрами пожара в одном из районов города. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в жилом доме, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале @kris_p_almaty_kz собрали видео очевидцев пожара. На кадрах видно, что на месте пожара уже работают пожарные.
Текущую ситуацию прокомментировало и Министерство по чрезвычайным ситуациям.
"В эти минуты огнеборцы города Алматы тушат возгорание частного жилого дома, расположенного в микрорайоне Мамыр, 4 в Ауэзовском районе", - сообщили в МЧС.
Пожарным уже удалось локализовать возгорание. О пострадавших информации нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Ранее огнеборцы Алматы тушили пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе.
Также пожар произошел в Алмалинском районе Алматы, где происходило горение кровли 3-х этажного административного здания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243751-kluby-chernogo-dyma-zasnyali-na-video-v-almaty-video/