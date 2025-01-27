Сильный пожар произошел в Алматы (видео)
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Пожар произошел в Алмалинском районе Алматы - кадры появились в Сети. Алматинские спасатели рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.
На опубликованных в Telegram-канале Almaty Live кадрах видно горящую кровлю дома, которую охватил огонь. Также на видео запечатлели работу пожарных.
Инцидент прокомментировали в ДЧС Алматы.
"Силы и средства ДЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, ул. Ауэзова, 33/35, где происходит горение кровли 3-х этажного административного здания, площадь уточняется", - сообщили в ДЧС.
В 22:33 пожар был локализован.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215625-silnyy-pozhar-proizoshel-v-almaty-video/