Сильный пожар произошел в Алматы (видео)

Пожар произошел в Алмалинском районе Алматы - кадры появились в Сети. Алматинские спасатели рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

На опубликованных в Telegram-канале Almaty Live кадрах видно горящую кровлю дома, которую охватил огонь. Также на видео запечатлели работу пожарных.

Инцидент прокомментировали в ДЧС Алматы.

"Силы и средства ДЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, ул. Ауэзова, 33/35, где происходит горение кровли 3-х этажного административного здания, площадь уточняется", - сообщили в ДЧС.

В 22:33 пожар был локализован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.