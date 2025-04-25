Полыхающее здание сняли на видео в Алматы

Алматинцы делятся в соцсетях кадрами с объятым огнем зданием. В МЧС рассказали, что пожар произошел в заброшенной двухэтажке, передает NUR.KZ.

Видеоролики с пожаром опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.

По данным автора ролика, пожар случился в Турксибском районе, недалеко от городской больнице №4.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре.

В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что ЧП произошло по улице Громова в 2-этажном нефункционирующем административном здании.

"Прибывшие пожарные оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала", - говорится в сообщении министерства.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Ранее мы писали, что в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе.