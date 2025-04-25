Полыхающее здание сняли на видео в Алматы
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Алматинцы делятся в соцсетях кадрами с объятым огнем зданием. В МЧС рассказали, что пожар произошел в заброшенной двухэтажке, передает NUR.KZ.
Видеоролики с пожаром опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.
По данным автора ролика, пожар случился в Турксибском районе, недалеко от городской больнице №4.
В МЧС подтвердили информацию о пожаре.
В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что ЧП произошло по улице Громова в 2-этажном нефункционирующем административном здании.
"Прибывшие пожарные оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала", - говорится в сообщении министерства.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Ранее мы писали, что в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2239506-polyhayushchee-zdanie-snyali-na-video-v-almaty/