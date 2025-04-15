Крупный пожар вспыхнул в "нижней" части Алматы (видео)

В эти минуты огнеборцы по повышенному рангу опасности тушат возгорание склада, расположенного по улице Жанаарка в Алатауском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В соцсетях жители Алматы делятся информацией о том, что по проспекту Рыскулова начался сильный пожар.

Вскоре в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что силы и средства были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Самгау. По предварительной информации, загорелся склад.

"По прибытии пожарных подразделений установлено горение склада открытым пламенем. Автоцистерны подключены к пожарным гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Также сообщается, что на месте организована работа оперативного штаба, созданы несколько участков тушения.

Кроме того, в ДЧС заявили, что в целях обеспечения правопорядка, сотрудниками департамента полиции города организовано оцепление, экстренные службы взаимодействия на месте.

По данным МЧС, на место происшествия задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники. Также задействован пожарный автопоезд МЧС.

В 16 часов в МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 1400 квадратов, также не было допущено распространение огня на соседние склады. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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