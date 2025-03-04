Отец пятерых детей едва не сгорел заживо в Шымкенте (видео)

В Шымкенте отец пятерых детей едва не погиб в пожаре на автомойке. Его спасли патрульные полицейские, заехавшие на автомойку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, патрульный экипаж решил заехать на ближайшую автомойку, чтобы очистить примерзший снег с устройства спецсигнала. На месте инспекторы не нашли работников, и на зов никто не откликнулся.

"Решив проверить помещение, полицейские обнаружили в наполненной густым дымом комнате человека, лежавшего без сознания. Его одежда уже горела.

Не теряя времени, инспекторы Жумахан Шымырбаев и Жандос Сулейменов вытащили мужчину наружу, потушили огонь и вызвали медицинскую помощь. Вскоре пострадавшего передали врачам", - рассказали в правоохранительных органах.

Выяснилось, что возгорание возникло из-за упавшего на пол обогревателя.

"Призываем граждан быть внимательными при использовании таких приборов и строго соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев", - обратились к казахстанцам в полиции.

Напомним, ранее в Павлодарской области на месте взрыва и пожара нашли тело мужчины. Выяснилось, что это был 66-летний хозяин сгоревшего дома.

А до этого мы рассказывали, что в Павлодаре во время пожара в строительном магазине погиб сотрудник. Его тело нашли пожарные.