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Спасатели звонили и стучали в дверь квартиры в Караганде, но им никто так и не открыл

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Пожар на кухне
Задымление на кухне. Иллюстративное фото: Ignatiev / Getty Images

В одной из квартир в Караганде никого не было дома, а оставленная на плите еда привела к горению кухонной мебели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел накануне в Караганде в одной из многоэтажек района Казыбек би, расположенной на улице Вагонная.

Почувствовав запах дыма, который исходил из соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому сотрудники МЧС, вскрыв дверь, проникли в квартиру.

"Пожарные обнаружили сгорание пищи на включенной газовой плите с последующим горением кухонного гарнитура", - уточнили в МЧС.

Спасатели быстро ликвидировали пожар, отключили плиту, отсоединили газовый баллон и вынесли его на улицу. Обошлось без пострадавших.

Ранее огнеборцы тушили возгорание склада, расположенного на улице Толе би в Ауэзовском районе Алматы. На месте спасатели работали по повышенному рангу. Пожар локализовали на площади 280 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседний мебельный цех и СТО.

А на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау, случился пожар в верхнем багажном отсеке самолета - загорелся рюкзак пассажира. На борту в момент ЧП находились 182 пассажира. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223185-spasateli-zvonili-i-stuchali-v-dver-kvartiry-v-karagande-no-im-nikto-tak-i-ne-otkryl/