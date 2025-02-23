Пожар тушат в Алматы спасатели по повышенному рангу (видео)
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В эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по ул. Толе би в Ауэзовском районе. На месте спасатели работают по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по ул. Толе би в Ауэзовском районе. На месте спасатели работают по повышенному рангу.
В 17:57 МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 280 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседний мебельный цех и СТО.
Пострадавших нет.
В 18:15 силами МЧС проведен разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания. Пожар ликвидирован.
Добавим, также сегодня в Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.
Кроме того, случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники погасили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223083-pozhar-tushat-v-almaty-spasateli-po-povyshennomu-rangu-video/