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Пожар тушат в Алматы спасатели по повышенному рангу (видео)

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Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по ул. Толе би в Ауэзовском районе. На месте спасатели работают по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по ул. Толе би в Ауэзовском районе. На месте спасатели работают по повышенному рангу.

В 17:57 МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 280 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседний мебельный цех и СТО.

Пострадавших нет.

В 18:15 силами МЧС проведен разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания. Пожар ликвидирован.

Добавим, также сегодня в Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.

Кроме того, случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники погасили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223083-pozhar-tushat-v-almaty-spasateli-po-povyshennomu-rangu-video/