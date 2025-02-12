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Из-за пожара в Астане мужчина сплел веревку из простыней, но она ему не понадобилась (видео)

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Мужчина с веревкой из простыней
Место пожара. Кадр из видео: МЧС РК

В Астане спасли мужчину, который до приезда пожарных пытался выбраться из горящей квартиры в многоэтажке с помощью простыней, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, при пожаре в многоэтажном жилом комплексе огнеборцам удалось спасти мужчину. Пожар произошел в районе Сарайшык Астаны по улице Ж. Нажимеденова в квартире на 9 этаже жилого комплекса.

"Оперативно прибывшие пожарные, установив автолестницу на балкон квартиры, спасли мужчину. После чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. До приезда пожарных мужчина завязал несколько простынь и пытался спастись", - сказано в сообщении.

В 2023 году мы писали, что в Костанайской области запертая в квартире на 4 этаже пенсионерка планировала спуститься с балкона с помощью самодельного каната из простынь.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Павлодаре две несовершеннолетние студентки по простыням пытались спуститься на землю, но сорвались и получили травмы.

До этого мы писали, что в Экибастузе 46-летний мужчина сделал себе "альпинистское снаряжение" из простыней и стал спускаться через балкон на улицу. Однако горожанин сорвался и упал на землю. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220035-iz-za-pozhara-v-astane-muzhchina-splel-verevku-iz-prostyn-no-ona-emu-ne-ponadobilas-video/